Carvalhal. “Não foi uma questão de sorte, foi uma questão de eficácia”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, lamentou a falta de eficácia dos seus jogadores na Bélgica.

O jogo

Não foi uma questão de sorte, foi uma questão de eficácia. Um campo muito difícil, onde a equipa tecnicamente superior, que é a nossa, sentiu mais dificuldades. Conseguimos fazer golo e controlamos a primeira parte. No segundo tempo o adversário faz o um golo e depois desperdiçamos duas oportunidades flagrantes para fazer o 2-1. Depois acabamos por sofrer, reagimos bem e desperdiçamos mais uma oportunidade clara”

Falta de controlo emocional?

“Não acho que tenha havido. A equipa teve sempre equilibrada e apenas não fomos eficazes. As nossas oportunidades são melhores do que as que resultaram nos golos do adversário.”

O Sp. Braga perdeu 2-1 diante do St Gilloise e complicou muito a vida na Liga Europa.