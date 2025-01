​Os demónios também mordem a cabeça de Mbappé

Klose, Ronaldo, Gerd Müller, Just Fontaine e Messi. São os únicos futebolistas que marcaram mais golos do que Kylian Mbappé em Campeonatos do Mundo. Pelé, que participou em quatro Mundiais, soma os mesmos 12 golos do que o galáctico dos galácticos do Real Madrid, que apenas jogou em 2018 e 2022.

O povo português até teve o privilégio de o ver, jovenzinho e sem anúncio do rompimento de pêlos no rosto, no Europeu de sub-19, em 2016. Sim, 11 dias depois de Eder massacrar o orgulho gaulês. Kylian fez dois golos na meia-final contra Portugal, surprise surprise, como em 1984, 2000 e 2006.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid, hoje com 26 anos, estava há muito anunciada e aparentemente era obrigatória, respeitando assim o legado de Florentino Pérez, o presidente recém-eleito que em 2000 levou Luís Figo para lá, inaugurando um caos no futebol espanhol. Os madridistas precisavam do hollywoodesco futebolista francês? Nem por isso, mas a lógica do Real Madrid é outra.



Quem agora é lembrado, numa altura em que há muito é questionado o rendimento de Mbappé, é Cristiano Ronaldo. Na ressaca do verão, o maior goleador da história daquele gigante clube disse: “Vamos ver se a mente dele tem clareza, se está boa. E se ele consegue lidar com a pressão, porque o Real Madrid não é o PSG”. Assim mesmo, meio à José Mourinho e o PAOK Salónica.

A verdade é que Kylian Mbappé, que abandonou Paris com 255 golos e 96 assistências em 306 jogos, não tem sido o que se esperava no grupo orientado por Carlo Ancelotti, o técnico da sobrancelha sábia e faladora. Ainda assim, notam-se melhorias no rapaz que foi o segundo jogador da história a fazer um hat-trick na final de um Mundial. O avançado já leva 18 golos na temporada.

Porém, na véspera de mais uma jornada europeia, contra o Red Bull Salzburgo, falou aos jornalistas, na sala da conferência de imprensa, e admitiu o bloqueio e a transformação em curso.