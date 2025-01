Gonçalo Ramos e João Neves marcaram ao City

Confirma todos os resultados da jornada 7 da Liga dos Campeões. Destaque para a vitória do PSG, diante do Manchester City, com dois golos portugueses.

Já o Liverpool continua imparável, o Real Madrid goleou, o Bayern perdeu e há várias contas a fazer para a última jornada.

7.ª JORNADA

Terça-feira, 21 de janeiro

Mónaco 1-0 Aston Villa

Atalanta 5-0 Sturm Graz

Atlético Madrid 2-1 Bayer Leverkusen

BENFICA 4-5 Barcelona

Bolonha 2-1 Borussia Dortmund

Club Brugge 0-0 Juventus

Estrela Vermelha 2-3 PSV Eindhoven

Liverpool 2-1 Lille

Slovan Bratislava 1-3 Estugarda

Quarta-feira, 22 de janeiro

RB Leipzig 2-1 SPORTING

Shakhtar Donetsk 2-0 Brest

Milan 1-0 Girona

Arsenal 3-0 Dínamo Zagreb

Celtic 1-0 Young Boys

Feyenoord 3-0 Bayern Munique

PSG 4-2 Manchester City

Real Madrid 5-1 Salzburgo

Sparta Praga 0-1 Inter Milão