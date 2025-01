Empatar basta. As contas de Benfica e Sporting na Champions

Basta que Benfica e Sporting empatem na última jornada da Liga dos Campeões para garantirem lugar no “play-off” de acesso aos oitavos de final da prova.

Abaixo das duas equipas portuguesas só Manchester City e Dínamo Zagreb (com oito pontos) e Shakhtar (com sete) estão na luta.

Neste momento, os encarnados estão em 21.º lugar e os leões são 23.º, com 10 pontos, os mesmos que PSG e Estugarda.

Precisamente, PSG e Estugarda vão defrontar-se na última jornada. Manchester City, que tem oito pontos, e o Club Brugge, com 11, também se defrontam.

Um empate de Benfica e Sporting, contra Juventus e Bolonha, respetivamente, é suficiente para que as duas equipas lusas cheguem aos 11 pontos, com melhor diferença de golos que o Estugarda e que o Club Brugge (se perderem com o City).

São, para já, nove as equipas eliminadas: Slovan Bratislava (36.º), Young Boys (35.º), Salzburgo (34.º), Sturm Graz (33.º), Estrela Vermelha (32.º), Girona (31.º), RB Leipzig (30.º), Sparta Praga (29.º) e Bolonha (28.º).