Borussia Dortmund despede Sahin após quarta derrota seguida

O Borussia de Dortmund anunciou, esta quarta-feira, o despedimento de Nuri Sahin "com efeito imediato", depois de quatro derrotas consecutivas.

A gota de água foi a derrota, por 2-1, na visita ao Bolonha, a contar para a penúltima jornada da fase regular da Liga dos Campeões, na terça-feira. Esgotou-se a paciência do Dortmund com o seu antigo médio, que em 27 jogos, esta época, venceu 12, empatou quatro e perdeu 11. O "BVB" ainda não ganhou em 2025 e só tem duas vitórias nas últimas dez partidas.

O Dortmund está no décimo lugar da Bundesliga, a 20 pontos da liderança, e já foi eliminado da Taça da Alemanha. Na Champions, encontra-se na 13.ª posição, em zona de "play-off", com 12 pontos.

Depois de uma carreira de jogador que percorreu altos palcos - Dortmund, Real Madrid, Liverpool - mas terminou cedo devido às lesões, Nuri Sahin iniciou o percurso como treinador no Antalyaspor, da Turquia.

Ao fim de época e meia, o antigo internacional turco, atualmente com 36 anos, rumou ao Dortmund para ser adjunto de Edin Terzic. Esta temporada, com a saída do alemão, Sahin assumiu o cargo de técnico principal, tendo chamado à sua equipa técnica o português João Tralhão. Porém, a experiência termina ao fim de menos de 30 jogos.