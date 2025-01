Ruben Amorim terá partido uma televisão no balneário durante crítica aos jogadores

Ruben Amorim terá partido uma televisão no balneário do Manchester United após a derrota da última jornada contra o Brighton para a Premier League.

De acordo com o jornal "The Athletic", o treinador português danificou a televisão durante uma "furiosa crítica à performance dos seus jogadores".

A reação de Amorim terá surpreendido o balneário, até porque o técnico português é conhecido por não falar aos jogadores imediatamente após os jogos, deixando os comentários, críticas e avaliações para o dia seguinte.

Depois da derrota com o Brighton, em casa, por 3-1, disse que a atual equipa do Manchester United está "talvez a ser a pior equipa da história do clube", afirmação que tem merecido duras críticas dos comentadores ingleses.

"Penso que foi uma das coisas mais bizarras e ridículas que alguma vez ouvi um treinador dizer. Por que é que dirias algo assim?", questionou Jamie Carragher, no espaço de comentário da Sky Sports.

Carragher não foi o único que ficou surpreso com as palavras de Ruben Amorim. Michael Dawson, que passou por Nottingham Forest, Tottenham e Hull City, além da seleção inglesa, admitiu que, se ainda fosse jogador, provavelmente não reagiria bem: "Não tenho a certeza se ficaria muito feliz se o meu treinador viesse a público dizer que eu fazia parte da pior equipa da história do Manchester United."

Richard Keys, apresentador e comentador da BeIN Sports, insurgiu-se contra as palavras de Ruben Amorim com uma dissertação no seu blogue: "Eu disse há duas semanas que ele [Amorim] estava a tentar ser despedido. Agora, estou ainda mais convencido. Se fosse chefe dele, ligar-lhe-ia esta manhã e conceder-lhe-ia esse desejo."

O Manchester United está no 13.º lugar da Premier League com 26 pontos somados.