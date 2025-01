"Ridículo", "está a tentar ser despedido". Palavras de Amorim sobre "o pior Manchester United da história" caem mal

"Estamos talvez a ser a pior equipa do Manchester United." Ruben Amorim habituou os adeptos do Sporting e os comentadores portugueses à sua franqueza por vezes desconcertante, contudo, essa imagem de marca não caiu tão bem entre os "pundits" de Inglaterra. "Penso que foi uma das coisas mais bizarras e ridículas que alguma vez ouvi um treinador dizer. Por que é que dirias algo assim?", questionou Jamie Carragher, no espaço de comentário da Sky Sports, sobre as palavras do técnico português, proferidas após mais uma derrota, em casa, frente ao Brighton & Hove Albion, por 3-1, no domingo. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Mas o que disse Amorim, na íntegra, que levou a uma reação tão perplexa do antigo jogador do Liverpool e de outros comentadores ingleses? "Em dez jogos na Premier League, ganhámos dois. Eu sei disso. Imaginem como é para um adepto do Manchester United. Imaginem como é para mim. Arranjas um novo treinador que perde mais que o anterior. Tenho perfeita noção disso. Já disse: não vou mudar, aconteça o que acontecer. Sei que podemos ter sucesso, mas temos de sobreviver a este momento, porque não sou ingénuo e sei que, agora, temos é de sobreviver. Estamos talvez a ser a pior equipa do Manchester United. Sei que querem manchetes. Mas digo isto porque temos de admiti-lo, para podermos mudar isso. Eis as vossas manchetes", declarou.

Ainda antes de chegar ao Manchester United, Ruben Amorim admitiu algum receio de ser rotulado como "o novo Alex Ferguson". Contudo, o paralelismo está lá, de facto, ainda que pela razão menos apelativa: nos primeiros dez jogos pelos "red devils" na Liga inglesa, em 1986/87, o histórico técnico escocês também só ganhou dois. Se estendermos a contagem para 11 jogos, o número que Amorim disputou, até agora, na Premier League, o registo é de três vitórias, dois empates e seis derrotas. Nos primeiros 11 jogos com o Manchester United na Division One, o nome, à época, da Liga inglesa, Ferguson somou três vitórias, dois empates e seis derrotas. Seja ou não o "novo Fergie", a verdade é que a vida não corre bem a Ruben Amorim, no Teatro dos Sonhos, e as suas declarações após o jogo com o Brighton geraram muitas críticas dos comentadores ingleses. "Não sei o que é que ele ganha [com aquele comentário], qual será o benefício. Todos sabemos que esta equipa do Manchester United é pobre. Perderam mais um jogo em casa com o Brighton, mas é algo que já acontece há um par de anos. Sabemos que é uma temporada complicada, que a equipa é fraca. Mas ele rebentou com algo. Estas palavras vão segui-lo até ao final da época", augurou Jamie Carragher.

O antigo internacional inglês também sugeriu que estas palavras de Ruben Amorim podem ter um impacto negativo no balneário: "Não ajuda à confiança e à crença [dos jogadores]. Eu não tenho grande simpatia pelos jogadores do United, eles têm sido uma piada de há uns anos para cá. (...) Mas do ponto de vista do treinador, como é que ele agora pode ir ao balneário, daqui até ao final da época, e tentar recuperar a moral deles, transmitir crença na equipa, de que podem vencer, depois de ter dito que eles são parte da pior equipa da história do Manchester United?"

Carragher não foi o único que ficou surpreso com as palavras de Ruben Amorim. Michael Dawson, que passou por Nottingham Forest, Tottenham e Hull City, além da seleção inglesa, admitiu que, se ainda fosse jogador, provavelmente não reagiria bem: "Não tenho a certeza se ficaria muito feliz se o meu treinador viesse a público dizer que eu fazia parte da pior equipa da história do Manchester United." Embora entenda por que razão Ruben Amorim fez aquela a afirmação, para Dawson, "isto está a tornar-se embaraçoso". "Ruben Amorim sabia que tinha um trabalho muito complicado nas mãos. Não estou seguro de que ele tinha noção de que seria tão complicado", atirou o antigo defesa internacional inglês, na Sky Sports.