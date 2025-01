Wolves de Vítor Pereira perde na visita ao Chelsea

O Wolverhampton, orientado pelo português Vítor Pereira, perdeu por 3-1 na visita ao estádio do Chelsea, em jogo da 22.ª jornada da Premier League.

Com José Sá e Nelson Semedo no onze inicial do Wolves e Pedro Neto no do Chelsea, foram os "blues" que abriram o marcador aos 24 minutos por Adarabioyo.

Doherty ainda empatou para a equipa de Vítor Pereira, mas tudo ficou decidido em cinco minutos no segundo tempo. Cucurella fez o 2-1 para o Chelsea aos 60 minutos e Madueke fechou a contagem aos 65.

Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes foram suplentes utilizados, tal como João Félix, que continua em dificuldades para somar muitos minutos no campeonato, tapado por Cole Palmer, uma das estrelas da companhia.

Depois de uma boa entrada de Vítor Pereira, o Wolves somou a terceira derrota seguida e o quarto jogo sem vitória. Está no 17.º lugar, com os mesmos pontos do Ipswich, que está já em zona de despromoção.

Já o Chelsea coloca ponto final numa série negativa e regressa às vitórias. É quarto classificado com 40 pontos, a 10 do líder Liverpool.