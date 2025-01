Villarreal atropela Maiorca com quatro golos em oito minutos

O Vilarreal goleou o Maiorca, do português Samu Costa, por 4-0, com os quatro golos a serem marcados de rajada, separados por oito minutos, na primeira parte.

O central Logan Costa abriu o marcador aos 20, com um golo de cabeça na sequência de um pontapé de canto.

Os restantes golos foram igualmente rápidos e semelhantes, em transições rápidas e com cruzamentos a partir do corredor esquerdo. Aos 24 minutos, Cardona fez o cruzamento para desvio simples de Álex Baena, que só encostou para o segundo.

Dois minutos depois, lance semelhante: recuperação a meio-campo, Baena arrancou, cruzou, a bola sobrou num ressalto para Parejo à entrada da área, que fuzilou a baliza.

Aos 28 minutos, o fim do massacre com uma última machadada. O lateral-esquerdo Cardona voltou a provar-se altamente capaz no cruzamento ao colocar uma bola tensa ao segundo poste para desvio, de primeira, de Yeremy Pino.

Moreno e Papa Gueye quase marcaram ainda na primeira parte, com defesas vistosas de Greif, evitando um resultado ainda mais pesado.

O Villarreal continua em boa forma e termina a 20.ª jornada no 5.º lugar, distanciando-se precisamente do Maiorca, que é sexto, com 30 pontos.