Reeleito galáctico Florentino Pérez, um homem sem concorrência no Real Madrid

Florentino Pérez, de 77 anos, foi reeleito presidente do Real Madrid com um quinto mandato, que vai durar até 2029, anunciou no domingo o emblema campeão espanhol e europeu de futebol em título.

"Como houve apenas uma candidatura, Florentino Pérez é eleito presidente do Real Madrid", lê-se numa nota publicada no site oficial dos 'merengues', poucos minutos após o triunfo sobre o Las Palmas (4-1), que fez regressar o Real à liderança do campeonato espanhol.

