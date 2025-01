Ruben Amorim. “Estamos a ser, talvez, a pior equipa da história do Manchester United”

O treinador Ruben Amorim faz declaração que está a chocar os adeptos dos “red devils”: “Estamos a ser, talvez, a pior equipa da história do Manchester United”.

Em conferência de imprensa, após mais uma derrota em casa para o campeonato, desta vez frente ao Brighton, o técnico luso tentou explicar a situação da equipa:

"É difícil explicar. Temos de reconhecer o momento em que estamos e tentar dar a volta a isso. Toda a gente aqui está em sub-rendimento. As circunstâncias não interessam. Estamos em sub-rendimento e temos de reconhecer isso. É inaceitável perder tantos jogos em qualquer clube da Premier League. Imaginem no Manchester United”, disse.

Amorim acrescentou: “É um momento muito difícil mas temos de continuar. Não há outra maneira. Precisamos de sofrer e continuar".

"Os adversários são melhores do que nós. Em vários detalhes. Não conseguimos ser consistentes. Não estou a ajudar os meus jogadores neste momento. É difícil e é preciso reconhecer que estamos numa situação muito difícil. Estamos a acumular recorde negativos: o de perder jogos em casa, o de derrotas na Premier League. Precisamos de ganhar, é apenas isso".

Questionado sobre o que quer dizer quando refere que não está a ajudar os jogadores, Amorim responde: "Sabia que ia ser difícil implementar uma nova ideia, algo completamente diferente. Mas quando perdemos jogos, quando não há aquela sorte de vencer três consecutivos, torna-se muito difícil. É por isso que digo que vamos sofrer. Vou continuar a fazer a mesma coisa. Ajudar os jogadores é dar-lhes as ferramentas para jogarmos neste sistema, mas sem treinar é muito difícil. E dá para sentir isso no final do jogo. Toda a gente estava a trocar de posições... E isso é algo que não pode acontecer novamente. Até podemos perder, mas temos de manter as posições”.

As contas no campeonato inglês não estão fáceis: "Em 10 jogos na Premier League, ganhámos dois. Eu sei disso. Imaginem o que devem sentir os adeptos. O que eu sinto. Chegou um novo treinador que está a perder mais do que o antigo. Tenho plena consciência disso. Mas como disse, não vou mudar. Sei que podemos ter sucesso. Mas é preciso sobreviver a estes momentos”.

“Não sou ingénuo. Estamos a ser, talvez, a pior equipa da história do Manchester United. Eu sei que querem manchetes, mas é isso mesmo que penso. É preciso reconhecer e mudar isso".

O Manchester United perdeu 3-1, em casa, diante do Brighton.