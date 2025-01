Barcelona tropeça antes de visitar a Luz

O FC Barcelona empatou 1-1 em casa do Getafe, partida da jornada 20 da liga espanhola. É o quarto jogo seguido sem vencer na Liga espanhola.

Pelos catalães marcou Koundé, aos 9 minutos.

No entanto, Arambarri empatou, aos 34 minutos, para os donos da casa.

Com este empate, o Barça pode ver o Real Madrid assumir a liderança do campeonato, caso vença o jogo que tem em atraso. De recordar que, também nesta jornada, o Atlético Madrid perdeu.

Os colchoneros lideram com 44 pontos, contra 43 do Real Madrid (que tem um jogo em atraso) e 39 do Barcelona.

A próxima partida do Barcelona é contra o Benfica, para a Liga dos Campeões, na terça-feira.