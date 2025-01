Barcelona. Dani Olmo é baixa para confronto contra Benfica

O médio Dani Olmo é baixa, devido a problemas musculares, para a visita do FC Barcelona ao Benfica, da sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, informou o clube espanhol.

De acordo com os catalães, o futebolista espanhol tem uma "sobrecarga no sóleo da perna direita" e é "baixa para o próximo jogo", com o seu regresso à equipa a estar condicionado pela "evolução" da sua condição física.

O internacional espanhol, de 26 anos, foi suplente utilizado no jogo de sábado da 20.ª ronda da Liga espanhola entre o Barça e o Getafe, que terminou empatado 1-1.

Segundo classificado da fase de liga da Champions, o FC Barcelona visita na terça-feira o Benfica, em zona de play-off de acesso aos oitavos de final, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo que será arbitrado pelo neerlandês Danny Makkelie.