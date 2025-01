Paulinho renovou contrato com o Toluca

O avançado Paulinho prolongou contrato com o Toluca até 2028, revelou o clube mexicano, elogiando "a qualidade como goleador" do internacional português.

Paulinho trocou o Sporting pelo Toluca em junho, depois de ter representado os leões durante quatro temporadas, e desde então já alinhou em 20 jogos da Liga mexicana, nos quais marcou 14 golos e fez seis assistências.

"O português de 32 anos deu provas da sua qualidade como goleador e da sua contribuição ofensiva, não apenas por ter feito golos mas por ter colaborado com assistências, convertendo-se num referente no ataque dos diablos", lê-se no site oficial do Toluca.

Para os mexicanos, o avançado tornou-se também num "líder indiscutível" da equipa, "dentro e fora de campo", e mostrou "uma total identificação com as cores do Toluca".

"O Deportivo Toluca Futbol Club reconhece a qualidade e o valor de Paulinho, que em pouco tempo alcançou o estatuto de ídolo entre os adeptos, pelo que a renovação era o passo mais lógico", conclui o comunicado.

Paulinho assinou pelo Sporting em fevereiro de 2020, proveniente do Sp Braga, depois de ter vestido as camisolas de Gil Vicente, Trofense e Santa Maria, e saiu dos leões por 7,75 milhões de euros. Na altura, o Toluca não revelou a duração do contrato do avançado luso.

Jogador luso soma 15 golos e 7 assistências em 23 partidas pelo Toluca.