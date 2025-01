UEFA anuncia desmantelamento de rede de pirataria com 22 milhões de utilizadores

A UEFA anunciou esta sexta-feira o desmantelamento de uma rede de plataformas ilegais de 'streaming' com mais de 22 milhões de utilizadores, numa operação internacional liderada pela Bulgária e que originou 11 detenções.

"A operação registou 112 buscas e apreensões de equipamento, bem como a identificação de 102 suspeitos, com 11 detenções subsequentes. Verificou-se que a rede atingiu mais de 22 milhões de utilizadores em todo o mundo", refere o organismo que tutela o futebol europeu, em comunicado.

Segundo a UEFA, a 'Operação Kratos' foi realizada no verão, no contexto do Euro 2024, com o organismo a contribuir com "informações atempadas e pormenorizadas sobre transmissões ilegais" das competições que organiza, uma vez que dispões de um "vasto programa de proteção de conteúdos".

"A UEFA congratula-se com a operação internacional de combate à pirataria liderada pelo Ministério do Interior da República da Bulgária, com o apoio fundamental das agências de aplicação da lei da República Italiana e da República da Croácia, bem como da Europol e da Eurojust", conclui.