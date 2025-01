"Quer ensinar o padre a rezar a missa": Neymar e o dia em que Jesus lhe quis explicar como se batiam penáltis

Romário tem uma coisa que Neymar não tem. A vassalagem silenciosa e global por ter sido campeão do mundo. Apesar disso, dessa injustiça cósmica, ambos jogaram em muitíssimos relvados e raramente testemunharam gestos e ideias de futebolistas melhores do que eles.

Em comum, para além do dom para tornarem submissa e viciada neles a mais bela ferramenta desta modalidade, têm também a fama (e o proveito) de gostarem de dar um pezinho de dança.

Quando se sentam a bater bola sobre futebol, é inevitável, salta-lhes das gargantas pérolas várias. Uma delas até meteu Jorge Jesus.

Aconteceu tudo no primeiro episódio do novo canal de Romário no YouTube, “De cara com o cara”, que teve o antigo jogador de Santos, Barcelona e PSG como convidado.

Romário, um goleador magnífico e avassalador, perguntou ao ainda jogador do Al Hilal sobre o treinador Jorge Jesus, que rotulou como “polémico”. Neymar, que acaba contrato com o clube árabe no verão, desatou a rir.

“O velho é embaçado”, começou por dizer, entre uma gargalhada, o craque brasileiro do século 21. Podia ser uma canção de Ismael Silva, mas não é.

“É difícil falar do Jorge”, admite Neymar, sobre o treinador que disse recentemente que não conta com ele, pois o atleta não tem acompanhado o andamento e nível da equipa.

“Trabalho com ele há um ano, mas não foi a full, todos os dias. Como machuquei o joelho, vinha ao Brasil e voltava. É um cara muito sincero. Se você está mal, ele fala. Se você está bem, ele fala”, elogia.

E acrescentou: “Como treinador é muito bom, trabalha a equipa muito bem. Chega a ser chato, é por isso que é vencedor. Gosto dele porque me trata super bem”.