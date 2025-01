Jorge Fossati deixa o cargo de selecionador do Peru

O treinador uruguaio Jorge Fossati deixou o cargo de selecionador de futebol do Peru, anunciou a Federação Peruana de Futebol (FPF), que confirmou a saída depois de um acordo entre as duas partes.

“A Federação Peruana de Futebol informa a opinião pública que, por mútuo acordo, o professor Jorge Fossari não continuará como treinador da seleção peruana”, anuncia o comunicado divulgado nas redes sociais da federação peruana.

A FPF adiantou ainda que vai ser escolhido nos próximos dias um novo diretor para o futebol, que vai escolher o novo selecionador.

Depois do desaire por 1-0 na Argentina, a 19 de novembro, na 12.ª jornada da zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2026, o Peru segue no 10.º e último lugar, com sete pontos, a seis da Bolívia, sétima, em lugar de play-off.

Fossati, de 72 anos, tinha sido contratado em dezembro de 2023, tendo dirigido o Peru na Copa América 2024, que se saldou pela eliminação na fase de grupos, com um quarto lugar no Grupo A, com apenas um ponto.