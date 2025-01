Filipe Martins ruma à China para treinar o Wuhan Three Towns

Filipe Martins é o novo treinador do Wuhan Three Towns, segundo anunciou, esta sexta-feira, o clube da I Liga da China.

O técnico português, de 46 anos, estava sem clube, desde que deixou o Estrela da Amadora no final de setembro de 2024. Sucede ao espanhol Ricardo Rodríguez, que rumou ao Kashiwa Reysol, do Japão.

Filipe Martins iniciou a carreira no Real SC, antes de passar por Mafra e Feirense. Em 2020, assumiu o comando do Casa Pia, na II Liga, e, à segunda época, subiu os gansos ao principal escalão. Manteve-os na I Liga, mas acabou por sair a meio de 2023/24. Na temporada seguinte, pegou no recém-promovido Estrela da Amadora, no entanto, a experiência não correu bem e terminou ao fim de seis jornadas.