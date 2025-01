Herrera e os 33 europeus que jogam ou jogaram na Argentina

O médio Ander Herrera já está na Argentina para assinar pelo Boca Juniors. O ex-jogador do Athletic Club de Bilbao dá um passo inusitado na carreira, mas já não é o primeiro.

Aos 35 anos, Herrera deixa o clube basco depois de já ter passado, por exemplo, por Manchester United e PSG.

Mas que outros jogadores europeus foram jogar para o país das pampas? Contas feitas são 33. A Renascença relembra-lhe os nomes mais sonantes, mas se quiser ler a lista completa pode espreitar aqui.

Daniele De Rossi

O médio italiano, campeão do mundo em 2006, chegou ao Boca Juniors em 2019, já com 36 anos, e só disputou sete jogos em seis meses, antes de se retirar.

David Trezeguet

O avançado francês jogou no Platense aos 17 anos, mas só realizou cinco partidas antes de ser transferido para o Mónaco. Em 2011 voltou à Argentina, já com a medalha de campeão do mundo ao peito, e assinou pelo River Plate antes de passar para o Newell’s.

Gonzalo Higuain

Higuain foi craque da seleção argentina, nasceu em França, mas voltou ao país ainda para as camadas jovens do River Plate, tendo chegado à equipa principal ainda com 18 anos. Pela equipa dos milionários realizou 41 jogos e marcou 15 golos antes da venda para o Real Madrid.

Iker Muniain

O médio passou (quase) toda a carreira no Athletic Bilbao (15 épocas) e a meio de 2024 decidiu não renovar com os bascos e avançar para o San Lorenzo de Almagro, clube pelo qual soma 14 jogos e três golos.