Antigo jogador independentista diz que foi obrigado a ir à seleção de Espanha

"Obrigaram-me a ir. Queriam impor-me uma sanção se eu não fosse. É uma aberração. Acabei por ir, porque me forçaram, mas eles sabiam bem que eu não queria estar ali", explica o ex-jogador, que também admite que sentiu uma "certa humilhação" ao vestir a camisola de Espanha.

Foi entre 2004 e 2007, sob o comando de Frank Rijkaard, que Presas viveu os seus melhores anos em Camp Nou, o que levou a que fosse incluído numa convocatória para a seleção de Espanha, em 2006. No podcast espanhol "La Sotana", o antigo defesa-central, de 44 anos, e que fez parte das listas do partido separatista Candidatura de Unidade Popular (CUP), fala das pressões que sofreu para acudir à chamada.

O antigo futebolista catalão Oleguer Presas, que jogou no Barcelona entre 2001 e 2008, revela que foi forçado a representar a seleção espanhola, apesar de ser a favor da independência da Catalunha.

Uma conversa "franca e tranquila" com Aragonés, contudo, garantiu que Presas - que assume como ponto de honra a "rejeição à exaltação nacional que representa Espanha" - não voltaria a ser convocado.

"Não sentia esse compromisso para com uma seleção nacional que não me representa de forma alguma. Pelo contrário, gera-me repúdio e aversão pelo que representa", sustenta o ex-Barcelona e Ajax.

Formado no Gramenet, Oleguer Presas rumou ao Barcelona em 2001, para jogar, inicialmente, na equipa B. Fez 175 jogos e marcou um golo pela formação principal até 2008, quando rumou ao Ajax. Foi no histórico neerlandês que o antigo central terminou a carreira, em 2011.

No palmarés, tem duas Ligas espanholas e duas Supertaças de Espanha, uma Eredivise e uma Taça dos Países Baixos, e uma Liga dos Campeões conquistada, na temporada 2005/06, ao serviço do Barcelona.

No pós-futebol, Oleguer Presas enveredou pela política, com artigos publicados em revistas de índole separatista da Catalunha e do País Basco, e participação em partidos da esquerda independentista catalã, entre eles a CUP e a Esquerda Republicana da Catalunha.