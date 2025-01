Sérgio Conceição vence pela primeira vez na Serie A com reviravolta

O AC Milan venceu pela primeira vez na Serie A desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico da equipa. O triunfo foi na visita ao recém-promovido Como, por 2-1.

Depois do empate em casa com o Cagliari, o Milan começou a perder com golo de Assane Diao aos 60 minutos de jogo.

A reviravolta foi relâmpago com golos de Theo Hernández, aos 71 minutos, na sequência de um canto, e uma grande finalização do português Rafael Leão aos 76 minutos de jogo.

Com este resultado, o AC Milan sobe ao 7.º lugar da tabela, com 31 pontos. O Milan de Conceição já venceu um troféu, a Supertaça.