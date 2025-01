Kike Salas detido por suspeitas de envolvimento em apostas desportivas

O futebolista do Sevilha Kike Salas foi detido por ter visto, propositadamente, cartões amarelos em vários jogos dos andaluzes para que pessoas próximas pudessem ganhar dinheiro com apostas, confirmaram esta terça-feira fontes da investigação à agência noticiosa EFE.

Os investigadores suspeitam que amigos e familiares do defesa, de 22 anos, podem ter participado em cerca de 30 apostas fraudulentas em seis estabelecimentos de Morón de la Frontera, em Sevilha, de forma a obterem lucros de cerca de 10 mil euros num espaço de um mês.

De acordo com o portal espanhol 'El Confidencial' e, posteriormente, confirmado à EFE, Salas terá cometido esses atos entre março e maio da temporada 2023/24, com as evidências a serem recolhidas pela unidade de polícia nacional especializada, na sequência de uma investigação conduzida por um tribunal de Morón de la Frontera.

O jovem jogador recebeu um total de 10 cartões amarelos na Liga espanhola na temporada passada, sendo que sete foram admoestados nas últimas nove partidas.

Na presente época, o defesa central contabiliza 16 jogos oficiais, registando duas assistências e três cartões amarelos.