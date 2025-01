Manchester United de Rúben Amorim elimina Arsenal da Taça de Inglaterra nos penáltis

Mais uma vitória num jogo grande para Rúben Amorim. O Manchester United apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, este domingo, ao eliminar, fora de portas, o Arsenal, nos penáltis.

Depois de uma primeira parte sem golos, apesar do domínio claro da equipa da casa, foi o United a abrir o marcador, aos 52 minutos. Alejandro Garnacho aproveitou um mau corte de Gabriel Magalhães e lançou o contra-ataque pelo flanco direito. Galgou metros, entrou na área e, no momento certo, aproveitou a desmarcação de Bruno Fernandes pela esquerda para lhe entregar a bola. Aí, o internacional português fez o que melhor sabe: tirou as medidas à baliza do Arsenal e rematou de primeira, em jeito e em força, deixando David Raya pregado ao relvado.

Ao minuto 61, contudo, um duro revés para o Manchester United. Quando já tinha amarelo, Diogo Dalot adiantou demasiado uma bola no seu corredor e, ao tentar recuperá-la, acabou por entrar de forma dura sobre Mikel Merino, o que lhe valeu um segundo cartão e a expulsão.

A redenção de Gabriel chegou dois minutos depois, quando aproveitou uma bola perdida, após um cruzamento da esquerda, para, sem deixar a bola cair, desferir um remate em moinho que salpicou por entre a floresta de pernas e só parou no fundo das redes defendidas por Altay Bayindir.