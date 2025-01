Gil Vicente marca duelo com o Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal

O Gil Vicente marcou encontro com o Sporting nos quartos de final, este domingo, com uma vitória, por 1-0, sobre o Moreirense.

O único golo deste dérbi minhoto, no Estádio de Barcelos, foi apontado por Félix Correia, aos 70 minutos, a aproveitar um erro de Benny.

No outro duelo de primodivisionários deste domingo, o Rio Ave levou a melhor sobre o Casa Pia, com uma vitória por 3-1.

Os vila-condenses foram os primeiros a entrar em campo, em Rio Maior. Kiko Bondoso adiantou a equipa de Petit logo aos seis minutos e Clayton Silva fez o 2-0 nove minutos depois.

Ainda antes do intervalo, Henrique Pereira reduziu e relançou a discussão do resultado, contudo, ao minuto 81, Tiago Morais deu a machadada final no jogo.

O Gil Vicente vai defrontar o Sporting nos "quartos" e, caso se apure, terá pela frente O Elvas ou Tirsense. O Rio Ave terá pela frente o São João de Ver e, se vencer, defrontará Farense/Benfica ou Braga/Lusitano.