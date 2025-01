Barcelona goleia Real Madrid e levanta Supertaça de Espanha

O Barcelona conquistou a Supertaça de Espanha, este domingo, com uma goleada, por 5-2, ao Real Madrid, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Os "merengues" até foram os primeiros a marcar, por intermédio de Kylian Mbappé, logo aos cinco minutos, no entanto, ao minuto 22, Lamine Yamal empatou. A partir daí, só deu Barcelona.

Robert Lewandowski consumou a reviravolta aos 36 minutos, de grande penalidade, e três minutos depois Raphinha fez o 3-1. Ainda na primeira parte, Alejandro Balde ampliou a vantagem.

Raphinha regressou da primeira parte com a corda toda e, aos 48 minutos, fez o 5-1. Perante o domínio total da equipa de Hansi Flick, que criava oportunidades em catadupa, previa-se um resultado histórico.

Porém, Wojciech Szczesny estragou a pintura aos 56 minutos, com uma mancha mal medida que interrompeu, em falta e fora da área, a desmarcação de Mbappé. Após ver as imagens do videoárbitro, Jesús Gil Manzano expulsou o guarda-redes internacional polaco. Na cobrança do livre, Rodrygo marcou um grande golo e fez o 5-2.

O Real assumiu as rédeas do jogo, contudo, fora uma ou outra incursão de Mbappé, era incapaz de criar perigo. A equipa da capital não conseguiu relançar o resultado e, no final, confirmou-se a festa do Barcelona.

É a 15.ª Supertaça dos "culés", o centésimo título da sua história.