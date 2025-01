AC Milan empata na estreia de Sérgio Conceição na Serie A

O AC Milan empatou na receção ao Cagliari (1-1), este sábado, na estreia de Sérgio Conceição na Serie A. A equipa do treinador português falhou a aproximação aos lugares de acesso às competições europeias.

No regresso a Itália após a conquista da Supertaça, na Arábia Saudita, nos primeiros dois jogos de Conceição ao leme do histórico emblema europeu, o português Rafael Leão foi titular na frente de ataque.

Depois de uma primeira parte sem golos, o espanhol Morata, numa recarga, adiantou os milaneses, aos 51, mas quatro minutos depois Zortea empatou a contenda, num remate de fora da área em que o guarda-redes Maignan podia ter feito melhor.

Daí até final, seguiu-se o "cerco" da área do Cagliari, 18.º classificado e em lugar de descida, com o guarda-redes Caprile a fazer perto de uma dezena de defesas, várias de alto nível, para negar o 2-1 ao AC Milan, na estreia de Conceição no campeonato.

Contas feitas, a equipa do técnico português venceu apenas um encontro nas últimas cinco jornadas, em época iniciada com Paulo Fonseca ao leme, e está no oitavo lugar, com 28 pontos, a quatro do sexto lugar, ocupado pela Fiorentina. Também estão a oito pontos do quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões, na posse da Lazio, e a 14 da liderança do Nápoles.