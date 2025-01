Nuno Espírito Santo eleito melhor treinador de dezembro da Premier League

Nuno Espírito Santo venceu o prémio de melhor treinador do mês de dezembro da Premier League. É a segunda distinção da temporada para o técnico português, que orienta o Nottingham Forest.

Com o antigo guarda-redes ao leme, a equipa da floresta da lenda do Robin dos Bosques alcançou cinco vitórias em seis jogos no campeonato, durante o mês em avaliação, incluindo frente a clubes de alto gabarito: Manchester United, Aston Villa, Brentford, Tottenham e Everton.

Perdeu apenas uma vez, diante do Manchester City, e terminou o mês de dezembro num surpreendente terceiro lugar, que ainda ocupa.

Nuno Espírito Santo supera a concorrência de Eddie Howe, do Newcastle, de Andoni Iraola, do Bournemouth, e de Arne Slot, do Liverpool, para conquistar o prémio de treinador do mês pela segunda vez esta temporada. Tinha vencido, também, em outubro.

Nuno iniciou a carreira de técnico principal no Rio Ave, em 2012/13. Desde então, passou por Valência (Espanha), FC Porto, Wolverhampton e Tottenham (Inglaterra), e Al-Ittihad (Arábia Saudita).