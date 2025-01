Graham Potter é o sucessor de Julen Lopetegui no West Ham

Graham Potter é o escolhido para suceder a Julen Lopetegui no comando técnico do West Ham, anunciou o clube inglês esta quinta-feira.

O técnico inglês, de 49 anos, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas e meia, até junho de 2027. Vai orientar o seu primeiro jogo na visita ao Aston Villa, para a Taça de Inglaterra.

Potter é anunciado apenas um dia depois de ter sido oficializada a saída do espanhol Lopetegui, ao fim de 22 jogos, dos quais o West Ham venceu apenas sete, empatou cinco e perdeu outros dez. O antigo treinador do FC Porto deixa os "hammers" na 14.ª posição da Premier League.

Trata-se do regresso de Graham Potter ao ativo, depois de ter sido despedido do Chelsea em 2023, ao fim de sete meses no cargo. Antes, o antigo médio passara pela seleção feminina do Gana, como coordenador técnico, pelo Leeds Carnegie, pelo Ostersunds (Suécia), pelo Swansea e pelo Brighton & Hove Albion, o clube em que saltou para a ribalta.