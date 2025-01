Neymar anuncia que Mundial2026 será o seu último

O avançado Neymar anunciou hoje que o Mundial2026 de futebol será o seu último com a seleção brasileira, considerando que será a sua "última oportunidade" para conquistar um título com a 'canarinha'.

"Sei que é o meu último Mundial, a minha última oportunidade. Vou fazer tudo aquilo que for possível" para vencer o torneio, prometeu o melhor marcador da história da seleção brasileira (79 golos), numa entrevista à CNN.

O jogador do Al Hilal, orientado pelo português Jorge Jesus, terá 34 anos no Mundial2026, que vai ser disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Neymar lesionou-se com gravidade no ligamento cruzado do joelho esquerdo e no menisco num jogo das qualificações sul-americanas contra o Uruguai, em 17 de outubro de 2023, e ainda não voltou a representar a 'canarinha'.

O brasileiro de 32 anos esteve um ano afastado dos relvados, tendo voltado ao ativo em 21 de outubro e disputado dois encontros com o seu clube.

Cinco vezes campeão mundial, o Brasil não conquista o título planetário desde 2002 e está apenas em quinto no apuramento para o Campeonato do Mundo, com 18 pontos, menos sete do que a líder Argentina.