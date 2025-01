Sérgio Conceição: "Foram seis meses muito maus depois de tantos anos no FC Porto"

Sérgio Conceição estava claramente emocionado, depois de levar o AC Milan à conquista da Supertaça de Itália. O técnico português confessou que o período após a saída do FC Porto não foi nada fácil.

"Dedico este título aos meus pais, que já não estão entre nós, à minha mulher e aos meus filhos que sofreram nestes meses. Foram seis meses muito maus depois de tantos anos no FC Porto. Esta Supertaça deixa-me muito satisfeito", afirmou, após a partida desta segunda-feira.

Sérgio Conceição mostrou-se “muito feliz” pelos seus futebolistas, que “absorveram” tudo o que lhes pediu rumo à vitória na Supertaça de Itália, definindo ainda o compatriota Rafael Leão como “um fenómeno”.

“Estou muito feliz pelos jogadores, não era fácil. O ambiente não era o melhor [quando chegou]. Tivemos poucos dias para trabalhar detalhes e pequenas coisas que eram importantes para mim nestes dois jogos, em que defrontávamos duas equipas de grandíssimo nível. O mérito é dos jogadores, que absorveram tudo o que lhes indicámos”, resumiu.

Sérgio Conceição conquistou o seu primeiro troféu como treinador do AC Milan, uma semana após ter substituído Paulo Fonseca no comando, ao derrotar o Inter Milão por 3-2 na final da Supertaça italiana.

Num "dérbi della Madonnina" em Riade, os campeões italianos adiantaram-se com golos de Lautaro Martínez (45+1) e Taremi (47), mas os "rossoneri", que eliminaram a Juventus nas "meias", conseguiram a reviravolta com golos de Theo Hernández (52), Christian Pulisic (80) e Abraham (90+3), com assistência do internacional português Rafael Leão.

Rafael Leão "pode ser o melhor do mundo"

Após festejar o seu primeiro título com o AC Milan e o 12.º da carreira de treinador – os restantes conquistados pelo FC Porto, de onde saiu há sete meses –, após apenas dois jogos à frente dos italianos, o português, de 50 anos, apelou à coragem e à ambição dos seus jogadores.

“Estamos cientes de que podemos fazer um grande trabalho nestes quatro meses para chegar aos lugares da frente [da Serie A], onde o AC Milan deve estar, e não na sétima posição em que está agora”, frisou.

Sérgio Conceição abordou ainda a prestação do compatriota Rafael Leão, definindo o internacional português como “um fenómeno”: "Se aprender duas ou três coisas, pode ser o melhor jogador do mundo."

O AC Milan venceu pela oitava vez a Supertaça de Itália, a primeira desde 2016/17, interrompendo uma série de três títulos consecutivos do Inter.