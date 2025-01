Sérgio Conceição dá a volta ao Inter com ajuda de Leão e conquista primeiro troféu pelo AC Milan

Ao segundo jogo, eis o primeiro troféu de Sérgio Conceição ao comando do AC Milan. A equipa do treinador português esteve a perder por dois golos diante do Inter de Milão, mas operou a reviravolta e conquistou a Supertaça de Itália com uma vitória por 3-2, esta segunda-feira.

Em Riade, na Arábia Saudita, o primeiro a abrir o livro foi Mehdi Taremi. Frente ao treinador que o lançou para a ribalta, o ex-FC Porto assistiu, primeiro, Lautaro Martínez para o 1-0, nos descontos da primeira parte, e fez ele próprio o segundo golo do Inter, logo após o intervalo.

No entanto, o Milan não estava derrotado e, aos 52 minutos, Theo Hernández marcou e deu esperança, antes de assistir para Christian Pulisic empatar a partida, ao minuto 80. Durante a segunda parte, Sérgio Conceição lançou o compatriota Rafael Leão e Tammy Abraham, e foi deles que surgiu a vitória "rossonera": o português colocou a bola à boca da baliza para o inglês encostar e apontar o golo que decidiu a final.

Contas feitas, dois jogos, duas vitórias e um troféu para Sérgio Conceição como treinador do AC Milan, numa partida em que a aliança portuguesa do gigante de Milão - neste caso em Riade - surtiu efeito.