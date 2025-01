A "fome" de Sérgio Conceição, por Rafael Leão: "Trouxe a energia certa ao Milan"

Rafael Leão considera que Sérgio Conceição deu "a energia certa" ao AC Milan, para conquistar a Supertaça de Itália.

O internacional português foi decisivo, esta segunda-feira, ao saltar do banco para assistir para o golo que garantiu a vitória, por 3-2, sobre o Inter de Milão, na final. No final, elogiou o compatriota e novo treinador.

“É uma vitória de uma equipa que sempre acreditou em si. O Inter era um adversário difícil, mas Sérgio Conceição trouxe a energia certa à equipa, aquela que temos de ter mesmo quando não jogamos bem Aqueles que cá estão há mais tempo lembram-se bem que a última que estivemos aqui perdemos. Desta vez, queríamos levar este troféu para casa”, afirmou, no final da partida, em declarações ao canal oficial do Milan.

Após ter falhado a meia-final com a Juventus, por lesão, Leão mostrou-se feliz por ter podido ajudar o Milan na final: "Fiquei desapontado por não ter podido jogar contra a ‘Juve’, mas não estava pronto. Trabalhei muito para estar preparado para este jogo. Ganhar é uma grande sensação."

A "fome" e "intensidade" de Sérgio Conceição

O marcador do golo decisivo, Tammy Abraham, explicou o que mudou na equipa com Sérgio Conceição. “Acho que jogámos com confiança e coragem, com fome. Por isso somos uma equipa forte", assinalou.

Essa mesma “fome” foi mencionada também por Christian Pulisic, que empatou o jogo aos 80 minutos e que revelou ter ficado surpreso com “a intensidade" que Sérgio Conceição coloca "em cada treino”.

Já Theo Hernández, responsável por iniciar a reviravolta no resultado, fez "mea culpa" pelos resultados menos conseguidos quando outro português, Paulo Fonseca, estava no comando técnico do Milan.

“Também é nossa culpa que o Fonseca tenha saído, não é só culpa dele. Desejo-lhe o melhor. Com o Conceição, tivemos pouco tempo mas aproveitámo-lo bem”, defendeu o defesa internacional francês.

Num "dérbi della Madonnina" em Riade, o Inter adiantou-se com golos de Lautaro Martínez (45+1) e Taremi (47), mas o Milan conseguiu a reviravolta com golos de Theo Hernández (52), Christian Pulisic (80) e Abraham (90+3), o terceiro com assistência de Rafael Leão.