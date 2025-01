Mourinho ganha com dois golos de En Nesyri

O Fenerbahçe ganhou em casa ao Hatayspor, por 2-1, na 18.ª ronda da Liga turca de futebol, com o avançado marroquino Youssef En Nesyri a marcar ambos os golos da formação treinada por José Mourinho.

En Nesyri inaugurou a contagem aos 16 minutos, após assistência do bósnio Edin Dzeko, e repetiu a dose aos 45+5, já depois de o atacante francês Bilal Boutobba ter feito aos 33 o golo que, então, deu a igualdade aos visitantes, que contaram com o médio luso Rui Pedro a titular.

Já quase no final do encontro, aos 90+4, Dzeko desperdiçou um penálti para os comandados de Mourinho, que seguem no segundo lugar da Superliga turca, com 39 pontos em 17 jogos disputados, menos oito do que o líder Galatasaray, que tem igual número de partidas jogadas.

Por seu turno, o Hatayspor está na 18.ª posição, com apenas nove pontos.