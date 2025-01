Avançado uruguaio Mathias Acuña encontrado morto em quarto de hotel

"Estamos profundamente chocados com esta notícia e reiteramos a nossa solidariedade à sua família e entes queridos neste momento difícil", lê-se no comunicado. "De acordo com o relatório médico preliminar derivado do exame do corpo do jogador Mathias Acuna, presume-se que seja um caso de suicídio", acrescenta a mesma nota.

A Associação Uruguaia de Futebol também já lamentou a morte do jogador.

Acuña tinha sido recentemente acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Lu Rodríguez, e usava uma pulseira eletrónica. O jogador, que desmentiu sempre as acusações, escreveu longamente sobre o caso nas redes sociais, recorda o La Nacion, terminando o texto da seguinte forma: “Tenho duas filhas e quero que elas sejam respeitadas e cuidadas como deveriam. Eu nasci de uma mulher! Não tenho mais nada a dizer e é a última coisa que escreverei em referência ao que está acontecendo. Um grande abraço e obrigado a quem está aqui!"