Oficial. Artur Jorge assina com o vice-campeão do Qatar

"Bem-vindo, Artur Jorge." Foi com estas palavras e uma imagem do português que Artur Jorge foi anunciado, na rede social X, como novo treinador do Al-Rayyan, o vice-campeão do Qatar.

Na véspera, Artur Jorge e o clube brasileiro Botafogo rescindiram o contrato que os ligava até dezembro de 2025. Agora, o português assina por dois anos com o Al- Rayyan, já depois de o clube ter chegado a acordo para rescindir com Younis Ali.