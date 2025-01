Artur Jorge. “Não há história sem coragem”

Oficializada a contratação pelo Al-Rayyan, do Qatar, o treinador Artur Jorge despediu-se do Botafogo com mensagem nas redes sociais.

“Termina a minha ligação de trabalho com o Botafogo. Completado o primeiro ciclo dos dois que estavam previstos, e por comum acordo, fechámos como campeões do Brasil, país que tão bem me recebeu e onde as suas gentes me deram tanto amor. Onde vivi a mais bela e intensa paixão pelo jogo da minha vida”, escreve.

Artur Jorge garante que deu tudo pelo Fogão. “Compromisso, dedicação e seriedade que dediquei diariamente ao projeto que abracei. Eternamente grato a este gigante Botafogo e seguro de que a sua estrela, que hoje não é mais solitária, me acompanha para toda a vida”.

“Obrigado a todos, obrigado campeões”, escreveu ainda.

Depois, olhou para o futuro: “Não há história sem coragem... por vezes até a de mudar onde estamos bem”.

Artur Jorge chegou ao Botafogo em abril de 2024, orientou 55 jogos e conseguiu 31 vitórias. Conquistou o Brasileirão e a Taça Libertadores.

O técnico luso segue agora para o Qatar. Assinou com o Al-Rayyan até 2027.