Sérgio Conceição na final da Supertaça italiana

O português Sérgio Conceição estreou-se com vitória no comando técnico do Milan.

Os “rossoneri” derrotaram a Juventus, por 2-1, com remontada, na segunda meia final da Supertaça italiana.

A Juve marcou primeiro, por Yildiz, aos 21 minutos, mas os comandados de Conceição deram a volta ao marcador na segunda parte, com tentos de Pulisic e Gatti (este na própria baliza).

Na final, disputada na Arábia Saudita, o Milan vai encontrar o Inter.

Nota ainda para o facto de Francisco Conceição se ter lesionado no aquecimento da Juventus e, por isso, não ter defrontado o pai.