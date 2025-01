Ruben Amorim. Manchester United “pode ganhar qualquer jogo”

O Manchester United "atravessa um período difícil" e vai jogar no domingo contra "a melhor equipa da atualidade", reconhece Ruben Amorim, ressaltando no entanto que os “red devils” "podem ganhar qualquer jogo".

"Claro, é um momento difícil, porque perdemos demasiados jogos e vamos enfrentar a melhor equipa da época", referiu o treinador português, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Liverpool, líder da Liga inglesa.

O United é 14.º depois de 19 jornadas, tendo perdido cinco dos seis últimos jogos na Liga inglesa. Domingo, vai a Anfield, estádio onde não ganha para o campeonato desde janeiro de 2016.

Amorim acrescenta que "no futebol, tudo pode acontecer num jogo". "Atualmente, eles são melhores que nós, mas nos podemos ganhar qualquer jogo", disse ainda o técnico que chegou a Old Trafford em novembro de 2024.

As recentes derrotas contra o Liverpool, nomeadamente o 3-0 de setembro em Manchester, não amedrontam o treinador. "Concentro-me na prestação, não penso na derrota e no que pode acontecer. Preparámos este jogo para ganhar e sabemos o que nos espera", vincou o antigo treinador do Sporting.

Ruben Amorim referiu ainda de Marcus Rashford, "doente", deve falhar o jogo e anunciou as prováveis renovações do jovem ala Amad Diallo, quase em fim de contrato, e de Harry Maguire, até 2026.