"Não sou mágico nem visionário, mas trabalho todos os dias para ter resultados"

O treinador português Sérgio Conceição, que se estreia pelo AC Milan na sexta-feira, frente à Juventus, desvalorizou esta quinta-feira o reencontro com o filho Francisco, nas meias-finais da Supertaça de futebol de Itália, em Riade.

"Em casa sou o pai, em campo sou um adversário e ele [Francisco] pensa o mesmo", afirmou Sérgio Conceição, que há três dias rendeu no comando técnico do AC Milan o seu compatriota Paulo Fonseca, na antevisão do jogo com a Juventus.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O treinador puxou da sua condição de profissional para minimizar o duelo com um dos filhos e disse que o que podia ser encarado como sintomas emocionais se devia ao facto de estar ligeiramente adoentado, já que passou a noite com 39º de febre.

"Espero amanhã [sexta-feira] estar mais feliz do que ele, mas ambos queremos vencer", admitiu Sérgio Conceição, que destacou a "irreverência" e a "qualidade técnica acima da média" do filho e seu antigo jogador no FC Porto.