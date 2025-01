Gabigol encerra ciclo no Flamengo e assina pelo Cruzeiro

O primeiro dia do ano traz novidades no mercado de transferências no Brasil: o internacional Gabigol foi anunciado como reforço do Cruzeiro.

O ponta de lança de 28 anos terminou contrato com o Flamengo e tinha já anunciado a sua saída há algumas semanas. Tinha proposta para regressar ao Santos, clube onde foi formado, mas optou por reforçar o Cruzeiro.

O clube de Belo Horizonte não tinha escondido o "sonho" em contratar Gabigol, um dos grandes goleadores da década no Brasil. O proprietário Pedro Lourenço tinha prometido um reforço de peso para 2025 e anunciou o avançado logo no primeiro dia.

"Estamos à espera. É o nosso sonho. Espero que consigamos ter uma passagem de ano feliz. Se não for o Gabigol, vai ser um outro grande jogador. Nós vamos dar um presente de Natal, de passagem de ano para os adeptos, disso podem ter a certeza", tinha afirmado.

O avançado um contrato válido por três épocas, até 2028.

Gabriel Barbosa esteve seis anos no Flamengo. Venceu duas vezes a Libertadores, uma delas com Jorge Jesus, e foi campeão duas vezes. Marcou 161 golos em 306 jogos disputados.

O ponta de lança teve uma discreta passagem pelo Benfica, em 2017/18, mas marcou apenas um golo em cinco jogos disputados antes de regressar ao Brasil.