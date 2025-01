De Ronaldo a Di María. Os jogadores que estão em final de contrato

O capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, está em final de contrato com os sauditas do Al-Nassr e pode, a partir desta quarta-feira, assinar um pré-acordo com qualquer outro clube para a próxima temporada.

Nos últimos seis meses do vínculo, os jogadores podem negociar livremente com qualquer outro clube, sem autorização do emblema que atualmente representam, comprometendo-se com quem quiserem para lá do dia 30 de junho.

Ronaldo, de 39 anos, está desde janeiro de 2023 no Al-Nassr e leva um total de 80 golos e 18 assistências em 89 partidas disputadas. As primeiras notícias apontam para uma intenção do avançado procurar um novo desafio no final da época.

Não é a única estrela do futebol saudita que pode estar de saída. Neymar chegou na época passada, lesionou-se com gravidade, tem apenas sete jogos feitos pelo Al-Hilal de Jorge Jesus e pode já comprometer-se com outro clube.

O brasileiro de 32 anos tem o objetivo de marcar presença no Mundial 2026 e tem futuro em aberto depois de passagens pelo PSG, Barcelona e Santos.

No Liverpool, o líder da Premier League, há uma possível revolução a caminho. Três das principais peças dos últimos anos estão em final de contrato: o avançado Mohamed Salah, que está a bater todos os recordes esta época, o lateral Trent Alexander-Arnold, que estará a caminho do Real Madrid, e o central Virgil Van Dijk.

A renovação de Salah tem sido tema particularmente quente desde o início da época, com o egípcio a revelar publicamente que as negociações estão longe de fechadas. Salah, de 32 anos, soma 20 golos e 17 assistências em 26 jogos esta temporada.

Também na Premier League há mais três figuras que podem deixar os seus clubes: Kevin De Bruyne, uma das grandes referências da era de Guardiola no Manchester City, Son Heung-min, do Tottenham, e Harry Maguire, do Manchester United de Ruben Amorim.

Na liga alemã, destaque para um trio do Bayern de Munique que pode também rumar a outros destinos: Joshua Kimmich, que já abriu a porta à saída, Leroy Sané e ainda Alphonso Davies.

Em Portugal, há também dois jogadores de peso que estão em final de contrato, ambos jogadores do Benfica. Di María e Otamendi, os dois campeões mundiais do plantel, estão em final de contrato e podem encerrar ciclo na Luz.