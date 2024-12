Wayne Rooney demitido após quatro vitórias em 23 jogos pelo Plymouth

Wayne Rooney foi despedido pelo Plymouth, anunciou esta terça-feira o último classificado do Championship, segundo escalão do futebol inglês.

O antigo internacional inglês de 39 anos, somou apenas quatro vitórias, todas em casa, nos 23 jogos disputados pelo Plymouth, em sete meses.

“O Plymouth pode confirmar que o clube e o técnico Wayne Rooney concordaram mutuamente em separar-se com efeito imediato”, refere o clube em comunicado, desejando a "Wazza" “boa sorte para o futuro”.

No mesmo comunicado, Rooney, que no domingo somou o nono jogo sem vencer, agradece a todos no clube, aos jogadores e aos adeptos.

Lenda do futebol inglês enquanto jogador, Wayne Rooney registou 253 golos em 559 jogos pelo Manchester United, além de ouros 53 golos ao serviço da seleção inglesa. Após pendurar as botas, o antigo avançado treinou Derby County, DC United (Estados Unidos) e Birmingham City.