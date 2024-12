Sérgio Conceição quer AC Milan de "coração quente e cabeça fria" para voltar a ganhar

Sérgio Conceição considera que o AC Milan precisa de um “coração quente e cabeça fria” para melhorar os resultados e brilhar ainda esta época, assumindo “orgulho” por treinar o gigante italiano.

“Precisamos de uma mentalidade forte, uma boa organização e, com a qualidade dos jogadores, vamos fazer boas coisas este ano”, sintetizou o antigo técnico do FC Porto, à margem do primeiro treino desde que rendeu Paulo Fonseca no comando do Milan, esta segunda-feira.

Conceição, de 50 anos, que assinou até junho de 2026, admitiu estar “muito orgulhoso por embarcar nesta aventura”, mas vincou que a sua missão prioritária será a de “trabalhar”: “Precisamos de coração quente e cabeça fria para dar o nosso melhor e vencer jogos. É o que queremos. Representamos um grande clube a nível mundial e temos de demonstrar que merecemos estar cá.”

Paulo Fonseca foi demitido do comando técnico do AC Milan após o empate ante a Roma (1-1), que custou a queda do histórico emblema do futebol europeu para o oitavo lugar da Liga italiana.