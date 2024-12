Jéssica Silva estende contrato com o Gotham FC até junho de 2025

O NJ/NY Gotham FC anunciou, esta terça-feira, a extensão do contrato de Jéssica Silva por mais seis meses, até junho de 2025.

"Gotham FC e a avançada Jéssica Silva acordaram um novo contrato de curta duração", pode ler-se nas redes sociais do clube norte-americano, semifinalista da NWSL esta temporada (e campeão em 2023).

Quer isto dizer que a internacional portuguesa, de 30 anos, que tinha contrato até ao final de 2024, vai jogar, pelo menos, até meio da próxima época nos EUA (as temporadas correspondem ao ano civil). Permite-lhe, por exemplo, regressar à Europa para a pré-época de 2025/26.

Esta é a segunda passagem de Jéssica Silva pela NWSL, depois de ter representado o recém-criado KC Current em 2021. Formada no Clube de Albergaria, também passou por Linköping (Suécia), Sporting de Braga, Levante (Espanha) e Lyon (França), e rumou ao Benfica em 2022. Foi tricampeã com as águias, antes de voltar aos EUA no verão de 2024.

Apesar do problema de saúde - um mioma, um tumor benigno do útero - que a obrigou a parar durante uns dias em setembro, Jéssica foi frequentemente utilizada, a partir do banco, pela equipa de Nova Jérsia e Nova Iorque. Somou golo e duas assistências em sete jogos.

Em novembro e dezembro, a extrema ajudou a seleção portuguesa a apurar-se para o Euro 2025, a terceira presença da história na fase final.