César vê em Sérgio Conceição o homem certo para o AC Milan. "Não há perfil melhor"

César, colega de Sérgio Conceição na última temporada do antigo internacional português em Itália, enquanto jogador, não vê ninguém melhor para reerguer o AC Milan, atual oitavo classificado da Serie A.

O antigo defesa brasileiro partilhou balneário com Conceição na Lazio, em 2003/04. O português regressa a Itália, agora como treinador e para se sentar no banco do Milan, que está a 14 pontos do líder, a Atalanta. Em declarações a Bola Branca, César assume que "não é fácil" assumir o comando de uma equipa em crise de resultados, mas sublinha que Sérgio será capaz de dar os "estímulos de que a equipa está a precisar".

"É um grande clube, mas que não consegue acertar, [e Sérgio Conceição é] um grande treinador, respeitado, e isso vai ser importante", destaca, acrescentando que o ex-treinador do FC Porto é a pessoa ideal para dar a volta à narrativa no AC Milan: "A mentalidade é importante, é fundamental. Não há um perfil melhor do que ele. Não há."

História no Inter não afetará

Além da Lazio, Sérgio Conceição representou, no "calcio", o Parma e o Inter de Milão, grande rival do Milan. Apesar disso, César realça que o técnico português "é um profissional e merece esta oportunidade".

"É um grande clube e o Sérgio sempre foi uma pessoa muito profissional, mostrou isso nos anos em que esteve no FC Porto", sustenta.

No entender do antigo internacional brasileiro, a cultura de futebol em Milão "é mais leve", além de Conceição não ser o primeiro a fazer a troca: "Já aconteceu com Ronaldo, com Mancini, com Seedorf, com Pirlo. Então, não tem muito essa rivalidade negativa. Mas é sempre o rival."

Duelo Sérgio-Chico. "É o futebol"

Sérgio Conceição tem estreia marcada, como treinador do AC Milan, para sexta-feira, 3 de janeiro. Será nas meias-finais da Supertaça de Itália, frente à Juventus - em que joga o filho, Francisco Conceição.

"Se isso não é casualidade, a gente não sabe mais o que dizer. Mas isso é o futebol, proporciona essas oportunidades e essas coincidências. Com certeza vai ser uma grande partida", atira César, à Renascença.

Sérgio Conceição sucedeu ao compatriota Paulo Fonseca no comando técnico do AC Milan, com contrato de época e meia, até junho de 2026.