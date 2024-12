AC Milan é "um passo em frente na carreira" para Sérgio Conceição

Sérgio Conceição dá "um passo em frente" ao assumir o comando técnico do AC Milan. Quem o assume é o próprio, na apresentação, esta terça-feira.

O português, que estava sem clube desde que deixou o FC Porto, no final da última época, sucede ao compatriota Paulo Fonseca. Sentado ao lado de Zlatan Ibrahimovic, actual conselheiro do clube italiano, na conferência de imprensa de apresentação como treinador do AC Milan, não esconde o orgulho por treinar o gigante da Serie A e do futebol europeu.

"É um prazer para mim vir para um clube grande, enorme, que conheço bem da minha carreira como jogador e treinador. É um orgulho e um passo em frente na minha carreira", realça.