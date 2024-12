Rúben Amorim soma mais uma derrota com o Manchester United

Mais uma pedra de carvão para o sapatinho de Rúben Amorim. O Manchester United perdeu com o Newcastle, por 2-0, esta segunda-feira, e aumentou para quatro o número de derrotas consecutivas.

Em Old Trafford, Alexander Isak silenciou os adeptos da casa logo aos quatro minutos e Joelinton ampliou a vantagem dos "magpies" um quarto de hora depois. O United não conseguiu reagir e terminou o jogo com um só remate enquadrado com a baliza.

Continua o mau arranque de Rúben Amorim como treinador do Manchester United, com quatro vitórias, um empate e seis derrotas em 11 jogos. Os "red devils" estão na 14.ª posição da Premier League, seis pontos acima da linha de água e dez de distância dos lugares europeus.