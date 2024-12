Rúben Amorim faz as delícias de jovem adepto do Manchester United

Imagine que o seu filho criava um postal de Natal para oferecer ao treinador do seu clube favorito, entregava-o pessoalmente e, no fim, ganhava direito a uma voltinha de carro ao centro de treinos da equipa.

Foi isso que aconteceu quando um jovem adepto do Manchester decidiu oferecer um postal personalizado a Rúben Amorim. Num vídeo que já se tornou viral nas redes sociais, é possível ver o menino à espera que o treinador português saísse de Carrington, o centro de treinos do clube, para abordá-lo e oferecer o presente que tinha criado para ele.

Amorim aproximou-se, de carro, do menino, que lhe entregou o postal, pediu uma fotografia e ainda elogiou o carro do técnico. Perante o elogio, o antigo internacional português foi ainda mais longe: ofereceu uma boleia à volta do centro de treinos do Manchester United.

Com permissão de quem o acompanhava, o jovem entrou no carro de Amorim, colocou o cinto e preparou-se para a boleia de uma vida.

"Obrigado, Rúben, por realizares um sonho. Literalmente", lê-se no vídeo.

Um ponto de luz entre o arranque complicado de Rúben Amorim como treinador do Manchester United. O treinador português soma quatro vitórias, um empate e cinco derrotas nos primeiros dez jogos.