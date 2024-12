Guardiola exclui o Manchester City da luta pelo título da Premier League

Estará o Manchester City fora da luta pela Premier League? O treinador da equipa, Pep Guardiola, considera que sim.

Os "citizens", tetracampeões em título, vivem um momento de absoluta crise com apenas três vitórias nos últimos 15 jogos em todas as competições. A equipa de Guardiola termina o ano em 5.º lugar, a 14 pontos do líder Liverpool, e a seis do segundo classificado, o Nottingham Forest.

Com mais de meia época por disputar, Guardiola tira a sua equipa da luta pelo troféu.

"Estamos muito longe de vencer a Premier League. Aceitamos que não há qualquer hipótese disso, mas há outros objetivos por lutar: a FA Cup e o "top-4", avaliou, em declarações à BBC.

O catalão, que renovou contrato recentemente, espera que 2025 ajude "a voltar ao ritmo": "Neste momento, não se desfruta de nada, é só alívio".

O clube atravessa também muitos problemas com lesões e Guardiola espera reforços em janeiro: "Precisamos de ajuda em algumas posições, é difícil quanto perdemos tantos jogadores por vários meses".

"O mercado é o mercado, mas não é fácil e será caro. Veremos o que o clube consegue fazer", termina.