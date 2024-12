AC Milan anuncia contratação de Sérgio Conceição

O AC Milan anunciou, em comunicado, a contratação do treinador português Sérgio Conceição. O contrato é válido por época e meia, até junho de 2026.

O técnico chegou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro ao final da manhã, acompanhado pela sua equipa técnica, e viajou para Itália para assinar o novo contrato. Conceição rende outro português, Paulo Fonseca, demitido na noite de domingo após empate com a Roma.

O AC Milan está no 8.º lugar da Serie A, a 14 pontos da líder Atalanta. A estreia de Conceição será logo num clássico contra a Juventus no dia 3 de janeiro, na meia-final da Supertaça italiana. Defrontará, curiosamente, o seu filho Francisco, atual avançado da "Vecchia Signora".

Regresso a Itália, 20 anos depois

Conceição conhece bem o futebol italiano e foi na Serie A que passou uma grande parte da sua carreira como jogador. Chegou em 1998/99 para a Lazio, jogou ainda no Parma e no rival do seu novo clube, o Inter de Milão.

Enquanto treinador do FC Porto, esteve associado à Lazio, Inter e ao Nápoles, clube que terá estado interessado no técnico português em 2021 e 2023.

Sérgio Conceição esteve fora do ativo desde que deixou o FC Porto no final da temporada passada. Tinha assinado um contrato com Pinto da Costa em véspera de eleições, mas a entrada de André Villas-Boas para a presidência levou a que o clube optasse por mudar de treinador.

Nos últimos meses, foi associado ao Dínamo de Zagreb, Nantes, Rennes, West Ham e Everton.

Os últimos sete anos da carreira de Sérgio Conceição foram no FC Porto, clube pelo qual venceu três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga. Treinou ainda o Nantes, Vitória SC, SC Braga, Académica e Olhanense.

[Atualizado às 13h40 - oficialização]